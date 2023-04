Ilona (30) verruilt sociale huurwoning week lang voor Brabantse villa, mét cadeau: ‘Geschenk uit de hemel’

Ilona Nikkels (30) uit Raalte is een hardwerkende moeder van twee jonge kinderen, maar moet rondkomen van 50 euro per week. Door deelname aan een tv-programma stond haar wereld even op zijn kop. Het extra cadeau dat ze na afloop kreeg, is de kers op de taart. ,,Echt een geschenk uit de hemel.”

Ze deed mee aan Steenrijk, Straatarm en verruilde haar sociale huurwoning een week lang voor de riante villa van twee succesvolle interieurstylisten: Ruud Schoone (56) en Jorg Braat (45) uit Zevenbergen. Ze had ook ineens 1700 euro te besteden. Het rijke stel besloot aan het eind van de aflevering om Ilona een bijzonder cadeau te schenken.

Ilona woont samen met haar 9-jarige zoontje Demano en 5-jarige dochtertje Mila. Doordeweeks werkt ze als caissière bij de Jumbo. Het was een behoorlijke verandering om ineens een week lang te vertoeven in een imposante villa met zwembad, bioscoop en jacuzzi in Prinsenbeek.

Volledig scherm Ilona met haar zoon Demano en dochter Mila. © Ilona Nikkels

Goed voorbereid

,,Ik heb mijn kinderen goed voorbereid op deelname aan het programma en gezegd dat ze deze week alles mogen en dat we alles wat ze willen kunnen doen. Maar daarna is het klaar en moeten we weer op onze centjes letten. Dat wisten ze en ze zijn er super mee omgegaan. Omschakelen was dan ook niet moeilijk, al misten ze het huis en alle faciliteiten wel”, zegt ze lachend.

Dat huis zag er zo uit (lees verder onder de foto’s):

Volledig scherm © Ruud Schoone en Jorg Braat

Volledig scherm © Jorg Braat

In het programma is te zien hoe Ilona met haar kinderen nieuwe kleren gaat kopen, een dagje uit gaat naar een pretpark en een bezoek brengt aan de speelgoedwinkel.



Terugkijkend op de week vindt ze het een hele ervaring die veel energie heeft gekost, maar spijt heeft ze niet. ,,Je bent continu bezig en je hebt veel camera’s om je heen. Het is echt een belevenis om in zo’n grote woning te wonen en je kinderen op een andere manier te zien genieten. Vooral omdat het nu wel een keer kon.”

Harde realiteit voor Ruud en Jorg

Ook voor Ruud en Jorg was het even schakelen om ineens met heel weinig rond te komen. ,,Het is voor ons een lopende trein, eigenlijk wordt het dan vanzelfsprekend hoe je leeft. Je ogen gaan na zo’n week wel open. De realiteit is hard, want dit blijft voor haar, wij zijn na een weekje weer in ons eigen huis”, vertelt Jorg.

Volledig scherm Jorg en Ruud zijn toch ook weer blij als ze naar hun eigen huis terug kunnen. © Jorg Braat

Samen met haar kinderen heeft Ilona gisteren naar de uitzending op tv gekeken. ,,Ze mochten van mij opblijven en het was leuk om terug te zien.”

Ilona hoopt door haar deelname andere mensen te laten weten dat niemand er echt alleen voor staat. ,,Er is altijd hulp. Ik zie in mijn werk steeds lekkere dingen voorbijkomen en dan denk ik: ja, dat kan ik niet. Daarentegen wordt alles duurder voor iedereen. Je bent niet de enige.’’

Haar boodschap? ,,Geniet van het leven. Liefde is belangrijk genoeg. Een warm en veilig thuis is het belangrijkste. Dat wilde ik laten zien door mee te doen.”

Tranen van blijdschap

Ruud en Jorg hadden bovendien nog een bijzondere verrassing voor de 30-jarige moeder: ,,Om je een heel grote duw in de rug te geven, gaan wij ervoor zorgen dat je een opleiding gaat volgen voor binnenhuisarchitectuur”, vertelden ze. Want hoewel ze het niet breed heeft, vindt Ilona alles wat met interieurstyling te maken heeft erg leuk om te doen.

Volledig scherm Ilona geniet samen met haar zoon en dochter van een dagje in een pretpark. © Ilona Nikkels

Het cadeau werd dan ook met tranen van blijdschap ontvangen. ,,Dat was echt geweldig. Ik had het totaal niet verwacht”, vertelt Ilona. Jorg: ,,Het is makkelijk om iets als een bankstel of een nieuw behangetje te geven omdat we altijd in het interieurvak hebben gezeten, maar dat wilden we niet. We willen haar uit de bijstand zien te krijgen door een goede opleiding te geven zodat ze echt verder kan gaan.”

Hoewel de opnames augustus vorig jaar waren, houden Ruud en Jorg nog steeds contact met Ilona. ,,We volgen haar en dat blijven we doen. Ze kan ons altijd bellen als ze ons nodig heeft, ook in de toekomst. We hopen echt dat het iets wordt, maar ze is een knokker dus we denken dat het haar gaat lukken.”