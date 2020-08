Immuniteit een illusie? Vrouw overlijdt na tweede positieve coronatest

Weer een bloedhete dag voor de boeg, vooral in zuiden en zuidoosten

8:34 De hittegolf is vandaag nog niet op haar retour. Het KNMI heeft weer een code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven.