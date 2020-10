Immuniteit tegen corona landelijk 6,2 procent: check jouw regio

Landelijk hebben nu naar schatting 6,2 procent van de Nederlanders antistoffen ontwikkeld tegen het coronavirus. Dat is een lichte stijging ten opzichte van mei, toen het nog op 5,4 procent stond . Bij 18- tot 40-jarigen uit grote steden is nu naar schatting 11 procent immuun voor het coronavirus.

Quote We zien een uitschie­ter bij jongere donoren van 18 tot 40 jaar uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag Sanquin-woordvoerder Merlijn van Hasselt Dat blijkt uit het VAP-onderzoek (Vinger Aan de Pols) onder duizenden bloeddonoren door Sanquin Bloedvoorziening dat vandaag wordt gepresenteerd. Hiermee is de tweede coronagolf ook zichtbaar bij bloeddonoren. Begin april lag het landelijk gemiddelde nog op 2,7 procent en dat steeg in mei door naar 5,4 procent. In de zomer zakte het juist weer iets en schommelde het tussen de 4 en 5 procent.



Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat het percentage antistoffen dat wordt aangemaakt onder jongeren eruit springt. ,,We zien een uitschieter bij jongere donoren van 18 tot 40 jaar uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag’’, verklaart woordvoerder van Sanquin bloedvoorziening Merlijn van Hasselt. ,,Daar heeft meer dan één op de tien van de donoren antistoffen, 11 procent om precies te zijn.’’ Die ontwikkeling komt volgens Sanquin overeen met het relatief hoge aantal infecties bij jong-volwassenen.

Lees verder onder de kaart.

Volledig scherm Uit onderzoek onder bloeddonoren blijkt dat landelijk gemiddeld 6,2 procent van de mensen antistoffen heeft. Onder jongeren in steden loopt dit op tot 11 procent. © Sanquin

Grote bevolkingsonderzoeken

Met deze grote bevolkingsonderzoeken moet duidelijk worden of in Nederland al een grote groep bestand is tegen het virus. Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van deze ziekte is genezen, het virus veel moeilijker slachtoffers kan maken. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune personen, dat de uitbraak uitdooft. Eerder verklaarde arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin, die tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is, dat ‘een vaccin echt de redding moet zijn en niet het gedoseerd over de samenleving laten komen van corona’. ,,Zo kan het nog jaren duren voordat groepsimmuniteit in Nederland wordt bereikt. Er is gewoon een vaccin nodig.’’

Lees verder onder de grafiek.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Regionale verschillen kleiner

Uit de nieuwe gegevens blijkt ook dat de verschillen binnen Nederland kleiner worden. Waar eerst in Noord-Nederland mensen amper immuniteit hadden opgebouwd is dat percentage inmiddels gestegen tot 3,9 procent. ,,Als je kijkt naar de aanwezigheid van antistoffen onder donoren, wordt het verschil tussen Noord en Zuid Nederland geleidelijk minder’’, verklaart de Sanquin-woordvoerder. In Noord-Brabant en Limburg is het percentage met antistoffen nu 8,5 procent. Daarmee is het ingezakt, want eerder was nog één op de tien Brabanders en Limburgers immuun.

De toename in aangetroffen antistoffen bij bloeddonoren was verwacht, omdat de stijging van positieve testuitslagen ook enkele weken geleden is begonnen. Uit nader onderzoek naar het type antistoffen blijkt ‘dat er meer recente infecties worden aangetroffen’, aldus de bloedbank. Sanquin-woordvoerder Van Hasselt: ,,Dit bevestigt dat de tweede coronagolf in Nederland is aangekomen.’’

Voor dit onderzoek zijn bloeddonoren tussen de 18 en 75 jaar getest die tenminste twee weken klachtenvrij waren. Omdat alleen donoren worden onderzocht, is het gevonden percentage niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat op basis van dit onderzoek onder ruim vierduizend donoren vervolgonderzoek doen om te kijken in hoeverre de conclusies van dit grootschalige onderzoek gelden voor de gehele bevolking. De verwachting is dat deze resultaten wel een aardige indicatie geven over de opgebouwde immuniteit.

Volledig scherm Arts-microbioloog Hans Zaaijer: ‘De kans bestaat dat het coronavirus elk jaar de kop opsteekt en het een deel van het leven wordt.’ © Marco Okhuizen

Bekijk al onze video's over het coronavirus in onze playlist.