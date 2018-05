In 2017 zes bijna-botsingen vliegtuigen en drones

Video Stamhoofd Masai viel voor Nederland­se Manon: 'Verliefd­heid is overal hetzelfde'

18:06 Lunchen achter je laptop? Koeien aan de melkmachine? Sankale, 'ongeveer 50 jaar' en lid van de Masai, valt van de ene verbazing in de andere. In Rotterdam logeert hij bij zijn grote liefde Manon. Hij vertelt donderdag in BlueCity010 over zijn leven.