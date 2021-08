In Antwerpen onderschepte partij cocaïne aanleiding voor ‘vergisontvoering’ van man uit Hoofddorp

Een grote partij onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen is zeer waarschijnlijk de aanleiding geweest voor een geruchtmakende ontvoering onlangs in het Noord-Hollandse Cruquius. Daarbij werd per abuis een 56-jarige man uit Hoofddorp gekidnapt. De man die de ontvoerders eigenlijk hadden moeten hebben, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1899 kilo die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen.

Dat meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam, dat eraan toevoegt samen met de politie een groot onderzoek te zijn gestart. In de zaak zijn volgens het OM nog geen aanhoudingen verricht. Dat is opvallend, want eerder werden al wel drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres opgepakt voor de ‘vergisontvoering’.

De ontvoerde Hoofddorper dook afgelopen dinsdagnacht gewond op in een woonwijk in Delft, waar hij had aangebeld bij verschillende adressen. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man was mishandeld en is naar een ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis. De Hoofddorper werd anderhalve week geleden ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. De politie zei al snel dat de daders zich hadden vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was.

Zes verdachten van de ‘vergisontvoering’ werden dus al met groot machtsvertoon gearresteerd in Gouda. In die stad werd ook hun bus teruggevonden. De 56-jarige Hoofddorper was nog spoorloos en voor zijn leven werd gevreesd, totdat hij zelf opdook in Delft, waar hij was achtergelaten. De politie is dus nog op zoek naar meer verdachten van de kidnap.