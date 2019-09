In café De Vrijheid vinden ze verbod rookhok ‘extreem betuttelend’

Voor Jan Apostolides, trouwe gast van café De Vrijheid in Dordrecht, staat het besluit van de Hoge Raad voor iets groters. Iets véél groters. Ja, Jan (42 jaar, inspecteur op het spoor, zo’n tien sjekkies per dag) ziet een verband tussen het verbod op rookruimten, de stijgende zorgpremie en de dieselauto. Maar mag hij, voor hij dat allemaal uitlegt, met broer Panos (Gauloises-fan) nog even een peuk doen in wat hij ‘de mooiste rookruimte van Dordrecht’ noemt?



De Vrijheid, het 120 jaar oude café in het centrum van de Zuid-Hollandse stad, heeft geen rookhok maar een heuse salon met zes tafels, zwarte piano, boeket droogbloemen in een lege fles graanjenever en vintageposter van een Queen-optreden in Leiden. ‘Heerlijk plekje, hier’, blaast Jan de eerste wolk uit. ,,Zoiets vind je nergens meer.’’ De Poolse Marcin (pakje Winston in de hand) en Camel-man Daniël spelen een tafel verder een potje schaak. Marcin: ,,What I’ll do when this space is gone?’’ Daniël, snel: ,,Cry, of course.’’