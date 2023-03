In Canada en de VS mag je je middelvinger onbestraft opsteken, hoe zit dat bij ons?

In Canada is het opsteken van een middelvinger geen misdrijf. Het obscene gebaar is zeker niet beleefd, maar het valt onder de vrijheid van meningsuiting en is daarmee een grondrecht. Dat heeft een Canadese rechtbank onlangs bepaald. Hoe ‘beschermd’ is de middelvinger eigenlijk bij ons?