In de meeste gevaccineerde wijk van Nederland ‘wonen geen wappies’

Wie de best gevaccineerde wijk van Nederland binnenrijdt, krijgt een beetje een dubbel gevoel. Want als het nu ergens in Nederland geen enkel probleem is om 1,5 meter afstand te houden en het virus te ontwijken, dan is het hier aan de buitenrand van het Gelderse dorp Heelsum wel. Een weelderige laan met vrijstaande huizen op grote percelen met eigen oprijlanen, links klinkt een specht, aan het eind van de doodlopende weg staan paarden in de wei. De bewoners haalden, ondanks de ruimte, massaal een coronavaccin: meer dan 95 procent kreeg één prik, 94 procent is twee keer gevaccineerd. Meer dan het dubbele van, bijvoorbeeld, de druk bevolkte stadswijk Transvaal in Den Haag (43 procent volledig geprikt).