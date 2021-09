In de rechtbank tegenover je vader: je zult maar zo'n wappie als pappie hebben

Het virus haalt het slechtste in sommige mensen naar boven. Zomaar wat berichten: in Duitsland schoot een boze man een medewerker van een tankstation dood, omdat hij een mondkapje moest dragen. In ons land lopen coronademonstranten zonder blikken of blozen met Jodensterren op. En in Groningen stond een 12-jarig ventje in de rechtbank tegenover zijn bloedeigen vader.