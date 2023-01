In delen van het land sneeuw en extra drukte door ov-staking: ochtendspits al vroeg op gang

Op sommige plaatsen is enkele centimeters sneeuw gevallen. Lang vriest het niet, deze donderdagmorgen. De sneeuwbuien trekken in de eerste uren weg naar Duitsland en de sneeuw zal dan ook niet lang blijven liggen. Tot die tijd zorgt het wel voor mooi winterse plaatjes.



In andere delen van het land valt regen en kan het glad worden door bevriezende straten. Het KNMI verwacht dat vanaf 10.00 uur het gevaar op gladheid is geweken. Maar zeker in de ochtendspits moeten weggebruikers nog goed oppassen, ook al heeft Rijkswaterstaat op veel snelwegen uitgebreid gestrooid.



,,De spits is op donderdagochtend altijd al druk’’, aldus een woordvoerder van de ANWB gisteren. Daar komen dus de weersomstandigheden én staking van het regiovervoer bij. ,,Mensen die weten van de staking zullen waarschijnlijk thuiswerken.’’



Op enkele plaatsen is al een ongeluk gebeurd, zoals op de A2 bij Eindhoven, waar nog voor 06.00 uur een vrachtwagen is geschaard. Ook op de A27 richting Utrecht ging het mis.