‘In Denemarken zien ze omikron als het begin van het einde van de crisis’

Deze week reisde Rudi Westendorp vanuit Nederland naar Denemarken, waar hij hoogleraar is aan de universiteit van Kopenhagen. ,,Ik vertrok in Nederland om een uur of vijf, zes ‘s avonds, het was doodstil op straat. Later op de avond stapte ik in Kopenhagen uit de metro, en daar was nog genoeg leven in de brouwerij. De winkels zijn open, de koffietentjes, de cafés. Wel met coronapas en op sommige plekken mondkapjes, en 's avonds na tien uur mag er geen alcohol meer worden geschonken. Maar toch, het was wel een opvallend verschil.”