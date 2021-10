In dit tragische ‘tentenkamp’ wonen zes dakloze mannen: ‘Nog nooit zo erg als dit gezien’

‘You don’t have to be perfect to be amazing’. De tekst op een lijstje hangt normaal in woonkamers, slaapkamers. nu hangt de boodschap aan een boom. Een van de versierselen van een tragisch tentenkamp aan de rand van Tiel. Als was het de wand van een woonkamer. En feitelijk is het ook zo. Hier wonen zes mannen. Daklozen. Arbeidsmigranten.



Door de gigantische chaos heen lijkt hun woonplek soms wel een camping. Losse slippers op de grond, dartpijltjes vast in een boom. Een tafel vol met boodschappen, eitjes die koken in een pan op het vuur.