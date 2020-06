In Hongarije gepakte atleet Roelf B. en vriend Gert-Jan N. aanvaarden straf voor drugshandel

Roelf B. (22) en Gert-Jan N. (23) uit Stadskanaal werden vanochtend als een soort trofee binnengebracht. Gerinkel van kettingen kondigde hun komst aan in de hal van het Budapest-Capital Regional Court. Met kettingen om de benen en in de handboeien. De moeder van Gert-Jan viel haar zoon om de hals, maar bewakers trokken haar zoon mee de zaal in.



De spanning was van hun gezichten te lezen toen ze door bewakers kamer 36 werden binnengebracht. Voor het eerst sinds hun arrestatie in augustus stonden de jeugdvrienden voor de rechter vanwege grootschalige drugshandel in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook aanwezige familie was gespannen.





‘Ik schaam mij’

In de snikhete rechtszaal probeerde hoofdverdachte N. de rechtbank te overtuigen dat hij zijn vriend niet had beïnvloed om de drugs te verkopen. Na overleg met zijn advocaat zei hij: ,,Sorry dat ik niet duidelijk heb geformuleerd. Ik verkocht drugs en had een prijslijst.” Maar het is niet goed als je soms ja en nee zegt, zei de rechter.



,,Ik schaam mij voor wat ik heb gedaan,” zei N. De openbare aanklager wilde weten waarom hij in drugs handelde. N. zei dat hij dacht had dat de strenge regels niet golden voor festivals. ,,Ik ben in festivals in Nederland geweest.” In een artikel dat hij had gelezen stond dat het daar ‘anders aan toegaat dan in het echte leven’.



Na N's bekentenis richt de rechter zich via de tolk tot Roelf B.. Als de Nederlandse topsprinter om iets te drinken vraagt, schiet zijn vader die vooraan op de tribune zit overeind. Hij overhandigt zijn flesje water aan een van de juristen. Roelf lacht, maar hij krijgt een andere fles. De kettingen aan zijn handboeien rinkelen als hij de limonade aanneemt en later doorgeeft aan zijn schoolvriend N.

Volledig scherm Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal worden de rechtbank in Boedapest binnengebracht. © Ina Reitzema

Betrapt

De rechtbank ligt op loopafstand van sport- en cultuureiland Margit-Sziget. Met een grote groep van twintig jongeren reisden de twee inwoners van Stadskanaal vorig jaar naar dit groene eiland in de Donau voor muziekfestival Sziget. Met jaarlijks een half miljoen bezoekers uit zo’n honderd landen is het zevendaagse evenement een van de grootste muziekfestivals van Europa.



Nog voordat het muziekprogramma goed en wel was begonnen werden de twee betrapt. Ze verkochten open en bloot grote hoeveelheden drugs, deelden flyers met prijslijsten uit. De politie kwam hen op het spoor omdat het opmerkelijk druk was rond hun tent op het festivalterrein.



In hun tent en later in hun caddy die elders in de stad geparkeerd stond, werden grote hoeveelheden hard- en softdrugs gevonden: 20 kilogram doorgerolde marihuana-sigaretten en bijna 2700 ecstasypillen. Goed voor 300.000 euro (100 miljoen forint). Maar hun bezoek aan The Island of Freedom liep uiteindelijk uit op een grote nachtmerrie.