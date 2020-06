In Hongarije gepakte atleet Roelf B. en vriend Gert-Jan N. aanvaarden straf

De spanning is van hun gezichten te lezen als ze door bewakers kamer 36 worden binnengebracht. Voor het eerst sinds hun arrestatie in augustus staan de jeugdvrienden voor de rechter vanwege grootschalige drugshandel in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook aanwezige familie is gespannen. Als het aan de Hongaarse justitie ligt gaan de jonge mannen voor acht en tien jaar de cel in in dit land.



De rechtbank is op loopafstand van sport- en cultuureiland Margit-Sziget. Met een grote groep van twintig jongeren reisden de twee Stadskanaalsters vorig jaar naar dit groene lommerrijke eiland in de Donau voor muziekfestival Sziget. Met jaarlijks een half miljoen bezoekers uit zo’n honderd landen is het zevendaagse evenement een van de grootste muziekfestivals van Europa.