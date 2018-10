In Irak geboren model in Nederland bedreigd met de dood

video Toevallig aanwezige René Holthaus redt buurvrouw uit brandend apparte­ment

9:39 René Holthaus (51) uit Den Haag was afgelopen nacht de eerste die alarm sloeg bij de brand in het appartementencomplex De Ent in Didam, waar een 88-jarige man om het leven kwam. Hij kon zijn buurvrouw in veiligheid brengen, maar kon niet meer bij de man komen. ,,Ik ben treinmachinist en maak heel veel mee. Maar zo’n brand met deze oudjes en het gevoel dat ik de man niet meer heb kunnen redden. Dat vreet aan je. Ik kon er echt niet meer in de buurt komen.”