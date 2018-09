In Limburg kan het vandaag wel 30 graden worden

Dat de temperatuur richting de 30 graden schiet is vrij bijzonder zo laat in het jaar, maar geen record. De laatste dag in het jaar dat het tropisch warm werd is 20 september. In 2003 steeg het kwik in het zuidoosten van het land tot boven de 30 graden. Het warmst werd het toen in Maastricht waar 31,2 graden werd afgelezen.

Top bereikt

Afgelopen week werd dit jaar ook de top bereikt van het aantal warme dagen: 117 keer was het in De Bilt warmer dan 20 graden. ,,Het is ongekend, deze zomer. Het ene record na het andere record wordt gebroken”, aldus Klaassen. ,,Met al die records is het bijna nieuwswaardig dat het recordaantal tropische dagen nog niet in handen is van 2018. Dat record is in handen van 1976, toen werd het 14 keer 30 graden in De Bilt. De huidige zomer staat op 'slechts' tien tropische dagen.”