In Nederland opgepakte Chileense politica vreest voor haar leven bij uitlevering

De gevluchte Chileense politica Karen Rojo, die vorig jaar zomer in Nederland is aangehouden, vreest voor haar leven als ze wordt uitgeleverd aan haar thuisland. Ze zegt dat ze ernstig wordt bedreigd. De Nederlandse rechter ziet geen obstakels, maar legt haar lot in handen van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.

De 42-jarige Rojo is in eigen land veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens fraude. De Chileense rechter acht bewezen dat de politica in 2015 geld heeft gestolen uit publieke fondsen voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Ze was toen burgemeester van de belangrijke havenstad Antofagasta.

Het geld - 24 miljoen peso’s, omgerekend zo’n 31.000 euro - investeerde ze in een politiek adviseur. Die hielp haar bij de campagne om herkozen te worden als burgemeester. Toen de fraude in 2020 werd ontdekt, werd Rojo uit het politieke ambt gezet. Ze ging tevergeefs in beroep tegen de veroordeling.

Op 23 maart vorig jaar, enkele uren nadat de Hoge Raad in Chili het vonnis had bekrachtigd, stapte Rojo op de internationale luchthaven van Santiago op het vliegtuig en vluchtte ze naar Nederland. Ze vroeg asiel aan en belandde in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een week na haar vlucht vroegen de Chileense autoriteiten Nederland officieel om uitlevering. Rojo werd op 13 juli in Ter Apel gearresteerd. Sindsdien zit ze vast.

Vernederende behandelingen

Vorige week boog de rechtbank in Rotterdam zich over het uitleveringsverzoek. Tamara Buruma, advocaat van Rojo, verzocht de rechter behandeling van het verzoek aan te houden tot een besluit is genomen over de asielaanvraag. Volgens Buruma heeft de Chileense een ‘gegronde vrees voor vervolging op grond van haar politieke overtuiging’. Ze loopt bij terugkeer het risico op ‘ernstige schade als gevolg van onmenselijke of vernederende behandelingen’.

Volgens Rojo is ze slachtoffer van een politiek complot. De autoriteiten beschermen haar niet tegen ernstige bedreigingen die ze al jaren krijgt, zegt ze. Ook vindt de politica dat ze geen eerlijk proces heeft gekregen in Chili. Ze zou een hoge celstraf opgelegd hebben gekregen om te voorkomen dat ze in 2020 herkozen zou worden als burgemeester van Antofagasta.

Garanties van Chili

Buruma verzocht de rechtbank dus eerst de asielprocedure af te wachten voor ze een oordeel velt over het uitleveringsverzoek, maar daar gaat de rechter niet in mee. Wel adviseert de rechter in een brief aan minister Yeşilgöz om eerst de uitkomst van de asielprocedure af te wachten en van Chili garanties te vragen dat Rojo niet slachtoffer wordt van schending van mensenrechten.

De status van Rojo’s asielprocedure is onbekend. Buruma wil geen commentaar geven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten geen mededelingen te doen over ‘individuele gevallen’.