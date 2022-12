In racetempo naar school: e-bikes zijn makkelijk op te voeren, verstandig is het niet

Dramati­sche situaties in zorginstel­lin­gen na verdubbe­ling vacatures: ‘Zorgin­farct’

Het aantal openstaande vacatures in de sector zorg en welzijn is in drie jaar tijd verdubbeld. In het derde kwartaal van dit jaar bleven 67.000 banen onbemand. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg is het probleem groot.

3:01