In zee verdwenen jochie (5) gevonden na massale hulp badgasten

Fotograaf Peter van Aalst uit Den Helder krijgt opnieuw kippenvel als hij over de zoekactie vertelt. Hij stond er met zijn neus bovenop. Toevallig want de Heldenaar moest een filmpje over iets heel anders maken. ,,Ik stond bij de reddingsbrigade toen plotseling een man aangestormd kwam. Hij was volledig in paniek. Zijn zoontje was weg, verdwenen in de golven na een duik, zei hij in het Duits."