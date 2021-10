In Zeerijp zijn ze murw geslagen na de bevingen maandag: ‘Machteloos gevoel’

Kockelkoren eist dat de overheid zich houdt aan de streefdatum die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zich in juni stelde. Volgens hem gaat de overheid het in het huidige tempo nooit redden. Kockelkoren zegt dat nu jaarlijks vierhonderd huizen worden verstevigd, terwijl minstens tienduizend woningen versteviging nodig hebben.

Bewoners van zo’n 14.000 andere woningen weten nog niet of hun huis veilig genoeg is. ,,In het huidige tempo zouden we meer dan twintig jaar nodig hebben.’’

Henk Staghouwer, gedeputeerde in Groningen, schaart zich achter de oproep. ,,Als die doelstelling niet wordt gehaald, mogen we de rijksoverheid daarop aanspreken. Dat zal ik ook zeker doen.’’ Hij is wel iets positiever gestemd omdat sinds afgelopen zomer huizen groepsgewijs en sneller kunnen worden geïnspecteerd. ,,Ik ga ervan uit dat het een versnelling kan geven.’’

Quote Mensen zijn al jarenlang aan het wachten op verster­king van hun huizen en voelen zich niet gehoord Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen

Afgelopen maandag voelden inwoners van het aardbevingsgebied drie schokken in de grond, twee keer in Zeerijp en één keer in Appingedam. Drie schokken per dag zijn uitzonderlijk, zeggen experts. Ook nu de gaswinnning ver is teruggeschroefd kunnen bevingen nog jarenlang blijven voorkomen. ,,De kans wordt wel kleiner, maar blijft er altijd’’, aldus Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI.

Schademeldingen

Naar aanleiding van de beving van maandag zijn acht schademeldingen gedaan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Zeven ervan waren van ‘mogelijke acuut onveilige situaties’.

Toezichthouder Kockelkoren heeft zorgen over de inwoners van het bevingsgebied. ,,Mensen zijn al jaren aan het wachten op versterking van hun huizen en voelen zich niet gehoord. Dat heeft effect op hun gezondheid.’’ Hij ziet ook dat voortrekkers van de organisaties die de belangen van burgers behartigen stoppen, zoals Susan Top van het Groninger Gasberaad een week geleden. ,,Ze zijn moe en geven aan dat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden. Dat is echt een belangrijk signaal.’’

José van Schie, wethouder in de gemeente Midden-Groningen, wil zich ook houden aan 2028. ,,Maar dat lukt alleen als we niet worden gehinderd door financiële beperkingen van het rijk. Dat gebeurt nu wel, terwijl we echt genoeg bouwcapaciteit en inspecteurs nodig hebben.’’

