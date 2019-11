Inbeslaggenomen hond mág terug naar huis, maar blijkt al nieuw baasje te hebben

Martin Strijdonck is diepbedroefd. Van de rechter mocht zijn inbeslaggenomen hond Boy met hem mee terug naar huis, maar nog voor de uitspraak was de Amerikaanse Staffordshire Terrier al herplaatst. Hij kán daardoor niet meer worden teruggegeven.

De Enschedeër kreeg dit weekend een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat opvang regelt voor inbeslaggenomen dieren. In die brief staat dat de hond niet kan worden teruggegeven, omdat het dier ‘op grond van een door de officier van justitie verleende machtiging op 29 augustus is herplaatst’. Strijdonck krijgt de waarde van de hond vergoed, staat er verder: een bedrag van € 151,71.

De vader van Martin, Roel Strijdonck, maakt zich zorgen om zijn autistische zoon. Want geld, daar zit zijn zoon helemaal niet op te wachten. Hij wil gewoon zijn trouwe viervoeter terug. ,,Hij is zo aangedaan door alles. De afgelopen maanden, sinds Boy in beslag is genomen, leeft hij in een sociaal isolement. Die hond was zijn allessie”, vertelt hij. Martins moeder Loes: ,,Er wordt met zijn emoties gespeeld.”

Volledig scherm Uit de brief van 30 oktober die Martin Strijdonck ontving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. © Privé

Wat is er precies gebeurd? Martin - die PDD-NOS heeft, een autistische stoornis - woont zelfstandig in een flat in Enschede, met zijn hond Boy. De band met zijn buren is niet best en op 3 juni van dit jaar komt het tot een aanvaring, waarbij de politie een kijkje komt nemen. ,,De politie heeft toen verder niet ingegrepen, maar ‘s avonds haalden ze mijn zoon en zijn hond op en brachten ze naar het politiebureau. Mijn zoon is vrijgelaten, de hond moest blijven. Martin had zijn hond volgens de agenten een stomp gegeven”, vertelt Roel.

Dierenleed voorkomen

Maanden verstrijken, tot de politierechter op 9 oktober de zaak bekijkt. Volgens Strijdonck krijgt zijn zoon een voorwaardelijke geldboete van duizend euro opgelegd. En Boy? Die mag van de rechter gewoon terug naar zijn baasje, er zijn verder geen vraagtekens rond de veiligheid voor de hond. Martin is verheugd, totdat de brief dit weekend op de mat valt. Want Boy kán helemaal niet terug naar huis, verklaart de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, omdat hij al een nieuw thuis heeft. ,,Ze willen dieren beschermen en dierenleed voorkomen, maar ze gaan om met die hond alsof het een voorwerp is”, zegt Roel.

De familie heeft geen idee hoe het nu verder moet. Waar is Boy gebleven? Kan hij op de een of andere manier niet tóch nog terugkomen? ,,We hebben zijn chipregistratie gecheckt en bij die informatie staat dat hij op 14 oktober nog geregistreerd stond als ‘inbeslaggenomen’, dat was een paar dagen na de rechtszaak”, zegt Roel. ,,Waarom zei de officier van justitie niet tijdens de rechtszaak al dat de hond al was herplaatst? Weten ze wel waar hij is gebleven of zijn ze ‘m kwijt?”

Quote In de praktijk blijkt dat een nieuwe eigenaar ook nooit een dergelijk dier zal afstaan Pierre Wimmers, woordvoerder

Eén ding is zeker: Boy kan echt niet meer terug naar zijn oude baas. ,,Zo’n herplaatsing kan niet terug worden gedraaid. De hond is immers van een nieuwe eigenaar en privaatrechtelijk is het daarmee afgedaan”, zegt Pierre Wimmers, woordvoerder van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ,,In de praktijk blijkt dat een nieuwe eigenaar ook nooit een dergelijk dier zal afstaan. Ze zijn inmiddels gehecht aan het dier en ook voor het dier zelf is het niet goed.”

Hij kan niet op deze specifieke zaak ingaan, maar wil wel wat vertellen over de procedure die bij een inbelaggenomen dier geldt. ,,Er zijn een aantal redenen waarom de officier kan besluiten tot doorplaatsing. Belangrijk is daarbij in ieder geval het dierenwelzijn. Te lang in de opvang zitten is niet goed voor dieren. Soms kunnen gerechtelijke procedures wel enkele jaren duren”, legt Wimmers uit. ,,Vergeet ook niet dat er natuurlijk een goede reden is waarom een dier uit huis is gehaald, dat gebeurt niet zomaar. Dat de rechter later de ernst anders inschat, wil niet zeggen dat er niets aan de hand was.”

Het OM zoekt nog uit waarom de officier in de zaak van Strijdonck niet tot de uitspraak van de rechter heeft gewacht.