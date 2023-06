Inbraken, winkeldiefstal, dronken mensen in je tuin: Ter Apel wil einde aan overlast van asielzoekers

Op twintig plaatsen actie voor nationaal heksenmonu­ment

Op bijna twintig plekken in Nederland voert de Stichting Nationaal Heksenmonument zaterdagmiddag actie. De missie van de net opgerichte stichting is een nationaal monument voor de slachtoffers van de grootschalige verbrandingen als heks van voornamelijk vrouwen, die in Europa plaatsvonden tussen 1450 en 1750. In onder meer Amsterdam, Nijmegen, Delft en Maastricht worden witte bloemen gelegd en namen van slachtoffers voorgelezen.