Inbreker grijpt weer zijn kans na corona

In totaal werden tot en met juni dit jaar al 11.640 mensen slachtoffer van een inbraak, vooral in de provincies Drenthe (+56 procent), Flevoland (+52 procent) en Overijssel (+45 procent). Limburgers (-6 procent) werden juist minder getroffen dan een jaar eerder. Voor de politie zijn de cijfers geen verrassing. Thuiswerken bleek in de coronajaren de beste beveiliging, waardoor de cijfers historisch laag waren. ,,Maar na corona zien we de klassieke misdaad weer toenemen. Mensen zijn weer vaker van huis. De inbreker die misbruik maakt van de gelegenheid, krijgt daardoor ook vaker de kans om toe te slaan”, zegt woordvoerder Robbert Salome.

Luxe villa's

Over inbraken en inbrekers bestaan nog steeds veel misverstanden. Veel mensen denken dat vooral luxe villa’s het doelwit zijn, terwijl de meeste inbraken worden gepleegd in huurhuizen in achterstandswijken omdat daar het hang- en sluitwerk vaak slecht is. Ook denken mensen vaak ten onrechte dat er bij hen niet veel valt te halen en dat ze dus niets hebben te vrezen. Maar uit onderzoek blijkt dat de hoogte van de buit niet doorslaggevend is of een inbreker toeslaat of niet. Die kijkt vooral hoe snel is binnen te komen en naar vluchtwegen.