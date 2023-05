Indoortennisbanen bedreigd door padelbanen: ‘Waar sporten kinderen in de winter?’

Padel is razend populair, tot groot ongenoegen van sommige tennissers. De nieuwe racketsport, die lijkt op een mix van squash en tennis, vormt een bedreiging voor de indoortennisbanen, die steeds vaker worden vervangen door padelbanen. Met een petitie en een open brief uiten de tennissers hun onvrede.

‘Arnolduspark is al tientallen jaren de plek waar jong en oud met plezier tennissen. Van recreatieve tennissers tot ambitieuze jeugdspelers. Gezellige toernooien. Lekker vrijspelen. Koffiedrinken. Tennislessen. Dat is Arnolduspark!’ zo beschrijft Erwin de Groot zijn geliefde tennisclub in Haarlemmermeer.

Het probleem: de eigenaar van de club, Basic Fit, wil de huidige indoortennisbanen vervangen door padelbanen en een kinderopvang. „Dat gravel is mooi in de zomer, maar waar gaan onze kinderen in de winter moeten tennissen?” vraagt De Groot zich af.

Geen verrassing

De sport is in andere landen allang populair, maar in Nederland duurde het even tot padel van de grond kwam. Vorig jaar bleek uit cijfers dat er in oktober 2021 755 padelbanen in Nederland waren. Een jaar later waren dat er al 1450. Ter vergelijking: in 2016 waren het er nog geen honderd. Tennisbond KNLTB verwacht dat er eind 2023 meer dan 2000 banen zijn.

Het is dan ook niet de eerste keer dat er onvrede vanuit de tennissers klinkt. In maart werd door tenniskrant TennisPassie een open brief geschreven aan de KNLTB. Daarin stond onder meer dat te veel tennisbanen worden vervangen door padelbanen. Ook zou het grootste deel van het geld dat van tennisverenigingen binnenkomt, door de KNLTB in padel worden gestoken. TennisPassie wil daarover meebeslissen.

‘Kan je niet maken’

De Groot is een van de vele ouders van kinderen die graag tennissen. Er zit een tennisschool en vereniging in het Arnolduspark. „Maar uiteindelijk blijft het voor Basic Fit een commercieel gebeuren.” De plannen zijn duidelijk, er waren al drie tennisbanen omgebouwd en nu volgt de rest. „Ik kan het wel allemaal laten gebeuren, maar ik dacht ik zet een petitie op.”

Dat padel een blijvend succes is, daar heeft De Groot wel begrip voor. Hij vindt het dan ook niet erg als er wat padelbanen bijkomen, hij is er alleen op tegen dat de tennisbanen volledig worden vervangen. „Het gaat vooral bij de ontwikkeling van kinderen in de weg zitten, dat kun je niet maken”, meent De Groot. „Ik snap het commerciële belang, maar er blijft ook een maatschappelijk belang.” De KNLTB leeft mee met De Groot, maar stelt niks te kunnen doen aan de keuze van Basic Fit.

Misschien is de kans inderdaad heel klein dat er wat aan wordt gedaan, vertelt De Groot. „Maar ik vond dat ik een geluid moest laten horen, wie weet houden we twee banen.”