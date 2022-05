Indrukwekkend eerbetoon gezinsmoord-slachtoffers Anna (38) en Dani (6) in Geldermalsen

Kaarsje aansteken in kerk

Ook in de Centrumkerk in Geldermalsen was er ruimte om stil te staan bij het drama: voor wie wilde, opende de kerk woensdagmiddag en -avond de deuren en was er onder meer ruimte om een kaarsje aan te steken. De uitvaart van moeder en zoon is vanmiddag in Tiel. Die zal in besloten kring plaatshebben.

Verdachte overleden

Dani en Anna werden maandagochtend levenloos gevonden in hun huis aan de Emmalaan in Geldermalsen nadat er eerder die ochtend brand woedde.



De vader van het gezin werd verdacht van een dubbele moord en brandstichting. Hij werd opgepakt bij het Duitse Paderborn en voorgeleid aan de rechtbank daar. In afwachting van zijn overlevering aan Nederland werd hij vastgezet, maar donderdagochtend werd hij in zijn cel gevonden na een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij lag een aantal dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis: daar overleed hij zondag.



‘Door zijn overlijden is strafvervolging ten aanzien van de man niet meer mogelijk, maar het strafrechtelijk onderzoek door de politie naar het incident in Geldermalsen zal echter nog enige tijd doorlopen’, liet het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eerder weten.