Indrukwekkend eerbetoon voor slachtoffer Nathalie (34) van schietpartij op zorgboerderij

Exact een week na de dramatische schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam hebben familie, vrienden, buren en tal van anderen Nathalie (34) vrijdagochtend de laatste eer bewezen. Nathalie was een van de twee dodelijke slachtoffers, die John S. uit Oud-Alblas maakte. Op een koets werd ze op indrukwekkende wijze van haar woning aan de Zuiderstek in Alblasserdam naar de Kinderdijk-Oost vervoerd. De uitvaart was elders in besloten kring.

Langs de route stonden drommen mensen. Zij gaven gehoor aan het verzoek van de familie van Nathalie om langs de route te staan om een laatste groet te geven. Overal in het dorp hangen de vlaggen halfstok en de molens van Kinderdijk, vlak in de buurt van de plek waar het drama zich afspeelde, staan vrijdag alle 19 in rouwstand. Het betekent dat de onderste wiek meer naar rechts staat, voorbij het molenlijf. De wiekenkruizen zijn gericht op het dorp en de zorgboerderij.

Volledig scherm De koets trok door het dorp, waar overal de vlaggen halfstok hingen. © Jeffrey Groeneweg

Dood en verderf

John S. zaaide een week geleden dood en verderf op de zorgboerderij aan de Molensingel. Hij kwam daar het erf op en schoot ook de 16-jarige Ann-Sofie uit Dordrecht dood. Twee anderen, een jongen van 12 en een vrouw van 20, raakten ernstig gewond. John S. kon in een park in Alblasserdam worden aangehouden.

De dramatische schietpartij schokte niet alleen Alblasserdam, maar heel Nederland. S. maakte op 4 mei ook een dodelijk slachtoffer in Vlissingen. Hij was bekend bij hulpverleners, maar vond dat hij niet de hulp kreeg die hij nodig had.

Scooterongeval

Niet alleen Nathalie werd vrijdag naar haar laatste rustplaats gebracht. Ook is deze dag de uitvaart van Esmee (19) en Ilse (18) die de nacht voor het schietdrama op de Edisonsingel in Alblasserdam om het leven kwamen. Een automobilist reed de twee jonge vrouwen aan die op een scooter zaten. De 24-jarige Papendrechter zit nog altijd vast op verdenking van doodslag.

Ook dit ongeval dompelde Alblasserdam in rouw. Na het ongeval legden veel mensen bloemen langs de Edisonweg in Alblasserdam, waar het afschuwelijke ongeval vlak voor het weekend plaatsvond.

Volledig scherm Bloemen op de plek van het ongeluk aan de Edisonweg in Alblasserdam. © Fotopersbureau Busink

