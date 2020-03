Ineens bevond ik me in het epicentrum van coronaland

Noord-Brabant lijkt de brandhaard van het coronavirus in Nederland te zijn, en dus kregen zieke Brabanders de opdracht om, in geval van snot en lamlendigheid, binnen te blijven. Wij hadden al kaartjes voor een concert van Gerard van Maasakkers in Veghel, en dus bevond ik me ineens in het mogelijke epicentrum van coronaland: het concert van een 70-jarige Brabantse troubadour. Het publiek bestond voor 95 procent uit 50-plussers. Een paar stoelen waren leeg; Brabantse senioren die wisten dat hun gehoest de rest van de zaal totaal paranoia zou maken.



We deden er allemaal wat lacherig over. Gerard snoot tussen twee nummers door zijn neus. Frank Cools, zijn vriend en muzikant, bleek ook wat grieperig.



Wij lachen. ,,Als we met zijn alleen veertien dagen in quarantaine moeten, zal dat best uit te houden zijn’’, zei Gerard. Als we de bitterballen maar onderling verdeelden.