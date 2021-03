Ineens klinkt tot schrik van inwoners ‘Allahu akbar’ door de wijk: ‘Moslims hebben hier alle recht toe’

Coronablog LIVE | EMA: AstraZene­ca-vac­cin zorgde niet voor problemen Oostenrijk, Congres akkoord met steunpak­ket Biden

22:41 Medicijnwaakhond EMA laat weten dat medische problemen in Oostenrijk niet zijn veroorzaakt door het vaccin van AstraZeneca. Het land stopte met het gebruik van het middel, nadat een aantal mensen na vaccinatie trombose of een embolie kreeg. Een vrouw overleed. Volgens EMA komen de incidenten overeen met die onder de algehele bevolking. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.