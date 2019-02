‘Ineens stond er iemand met een mes te zwaaien’

Ze zien het vaak al aankomen, het personeel van de Nederlandse asielzoekerscentra. Wanneer een nieuwe groep aankomt op het azc: alleenreizende mannen, uit landen zoals Algerije en Marokko, soms al dronken of onder invloed van drugs. ,,Dan zeggen we tegen elkaar: o jee, daar komen er weer een paar.’’ En weten ze dat ze de handen vol zullen hebben de komende tijd.

Ze vinden het werken op een azc hartstikke mooi. Afwisselend, uitdagend, je komt er in contact met veel verschillende mensen uit allerlei culturen. Maar de laatste tijd is het vaak minder mooi. Wanneer je wagen op de parkeerplaats bekrast blijkt te zijn, bewoners elkaar met messen te lijf gaan of iemand die zijn zin niet krijgt voor je staat, zijn vinger over zijn hals haalt en zegt dat hij je gaat afmaken. Soms denken ze: het is een kwestie van tijd voordat dat ook echt gebeurt. Gisteravond meldde deze site al dat vakbond FNV in twee weken tijd tientallen meldingen ontving, over agressie en intimidatie op de azc’s. Dit is het verhaal achter die meldingen.

,,Er zitten steeds meer mensen in de opvang, die er eigenlijk niet horen’’, zegt de een. En dat zorgt ervoor dat ze steeds vaker ‘voor politieagent moeten spelen’, terwijl ze daar niet voor zijn opgeleid. ,,Onze veiligheid én die van veel bewoners is in het gedrang’’, zegt een ander.

Deze krant sprak met drie mensen die op Nederlandse azc’s werken. Ze praten anoniem omdat ze bang zijn hun baan bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de organisatie die de azc’s runt, te verliezen door hun kritiek. Een van de drie medewerkers wil zijn identiteit ook niet delen met deze krant. We citeren die persoon daarom niet, de bevindingen komen wel overeen met die van de andere twee personen.

Meldpunt

Alle drie maakten ze bij het speciale meldpunt van vakbond FNV melding van toenemende agressie in de azc’s. Agressie tegenover het personeel, maar ook tegenover andere bewoners. De veroorzakers zijn vaak asielzoekers uit zogenoemde ‘veilige landen’, zoals Marokko en Algerije. Mannen die weten dat ze geen kans maken op asiel in Europa, maar van land naar land hoppen en steeds korte tijd opvang krijgen in een azc.

Ze kampen vaak met verslavingen of psychiatrische problemen. In de omgeving zorgen ze voor overlast: winkeldiefstallen, inbraken. Op het azc intimideren ze personeel en andere bewoners. Dat ze daarvoor worden gestraft, maakt hen weinig uit: ze hebben nauwelijks iets te verliezen. In 2018 vroegen 1100 Marokkanen en 1300 Algerijnen asiel aan in Nederland.

,,Het zijn mensen die hun dag-/nachtritme hebben omgedraaid. Ze worden ’s avonds actief, wanneer wij juist met minder zijn. Wanneer er dan opeens iemand met een mes staat te zwaaien, is het alle hens aan dek. Je voelt je verantwoordelijk voor jezelf, je collega’s en de andere bewoners. Want er lopen hier ook kinderen rond. Natuurlijk bellen we dan de politie, maar het duurt even voordat die er zijn.’’ De beveiliging van het azc erbij roepen? ,,Die mogen niet meer dan wij, hè.’’

De medewerkers kregen wel een agressietraining (‘met een acteur en zo’), maar ze blijven welzijnswerkers. Ze willen mensen helpen: asielzoekers die wél kans maken op een verblijfsvergunning en zullen integreren in Nederland. De groep azc-bewoners die veel minder vaak voor overlast zorgt en zelf ook bang is voor de ‘veilige landers’.

Week niet welkom

Ze vinden dat ze weinig kunnen uitrichten. Iemand die voor overlast zorgt, is soms een week niet welkom op het azc. Maar hoe komt die persoon dan aan eten en drinken? Steelt hij het? Dan zadel je andere mensen op met het probleem. Stuur je hem naar de EBTL (Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie), het ‘aso-azc’? Dan moet je eerst een heel dossier hebben. En uit cijfers van het COA blijkt dat de helft van de bewoners van zo’n aso-azc gewoon wegloopt en nooit meer terugkomt. Ze verdwijnen in de illegaliteit of reizen door naar een ander land.

Wat er dan moet gebeuren? Meer personeel, zegt de een. Geen flexwerkers, maar vaste krachten waardoor je een team krijgt dat op elkaar kan vertrouwen. En ervoor zorgen dat verslaafde bewoners de begeleiding krijgen die nodig is.