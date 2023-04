Inez Weski stopt met verdediging Ridouan Taghi; blijft langer vast zitten

Weski werd afgelopen vrijdag opgepakt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of zij onrechtmatig informatie heeft doorgespeeld aan de vermoede criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Ook wordt ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen, aldus het OM.

De twee advocaten van Weski willen geen toelichting geven op het besluit. Het inmiddels al jarenlang slepende Marengo-proces bevindt zich in de afrondende fase. De uitspraak staat gepland op 20 oktober, maar door de arrestatie is het ongewis of dat gehaald gaat worden.

Opvolging ongewis

Wie Weski opvolgt is nog niet duidelijk, maar niemand in de advocatuur staat te springen om Taghi bij te staan’, zei advocaat Bart Swier afgelopen weekend al op deze site. Dat heeft volgens hem met het beladen karakter van Marengo te maken, waarin de moorden op Peter R. de Vries, Derk Wiersum en de broer van Nabil B. als onlosmakelijk onderdeel van het proces worden gezien. ,,Deze zaak staat op zichzelf. Nog nooit eerder is zoiets gebeurd.”

Indien inderdaad niemand zich meldt om Taghi bij te staan, zal de Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten zelf een advocaat aanwijzen. ,,Die zal zich weer moeten inlezen. Dat zal voor de nodige vertraging zorgen”, zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen.

Maar zelfs al zóu er een geschikte advocaat worden gevonden, dan is het probleem echt niet zomaar opgelost, zegt advocaat Geert-Jan Knoops. ,,Taghi kan dit weigeren en zonder zijn instemming kan een andere advocaat in zo een complexe zaak geen verdediging voeren. Ook een advocaat kan weigeren omdat het verdedigen van een verdachte zonder diens instemming in strijd is met de gedragsregels.”

Uitzonderlijke stap

Het kantoor van Weski in Rotterdam en haar huis zijn de hele vrijdag doorzocht. Dat is een zeer uitzonderlijke stap, vanwege alle gevoelige documenten van andere cliënten die daar ook liggen. Om te waarborgen dat niet -relevante, vertrouwelijke informatie in handen van het OM komen, gebeurde die doorzoeking onder toezicht van de deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam. De rechter-commissaris bepaalde daarbij welke informatie wel en niet in beslag mocht worden genomen. ,,Dit is voor die grote jongens echt een ramp’’, stellen strafrecht-experts.

Eerder vervolgde het OM ex-advocaat Youssef Taghi al omdat hij maandenlang berichten van zijn neef Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught had gesmokkeld. Uiteindelijk werd Youssef Taghi als ‘boodschappenjongen’ veroordeeld tot een celstraf van 5,5 jaar. Het OM ziet sterke aanwijzingen dat ook Weski door naasten van Taghi onder druk is gezet andere informatie door te spelen dan zij vanuit haar rol als raadsvrouw mocht.

Verboden informatie

Al op een zitting in juli 2022 in de zaak van Youssef Taghi werd sterk gesuggereerd dat ook Weski verboden informatie had doorgespeeld. Het OM erkende dat een besproken proces-verbaal over een ‘geheimhouder’ ging, maar Weski’s naam werd niet genoemd. De rechtbankvoorzitter gaf de strekking van het document weer: twee familieleden van Ridouan Taghi zouden in versleutelde gesprekken gesproken hebben over de mogelijkheid dat Weski usb-sticks de EBI heeft binnengebracht.

Ook advocaat André Seebrechts, die Youssef Taghi bijstond, wees in die richting: ,,Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg.”