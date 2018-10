Infoborden langs snelwegen in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest

Waarschuwingsborden op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden moeten weggebruikers en recreanten aansporen geen etensresten achter te laten in de natuur. De borden, waarvan vandaag de eerste zijn geplaatst, moeten helpen om de Afrikaanse varkenspest in te dammen. De ziekte heerst in Oost-Europa, maar is ook in de Belgische Ardennen bij wilde zwijnen aangetroffen.

Een ophokplicht komt er niet, zegt Carol Schouten (CU), minister van Landbouw. CDA en VVD hebben daar in de Kamer wel om gevraagd. ,,In Nederland is op dit moment geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld, noch bij wilde zwijnen noch bij gehouden varkens”, benadrukt de minister. ,,Het risico dat de ziekte zich naar Nederland verspreidt door migratie van wilde zwijnen wordt door deskundigen als zeer klein ingeschat.''

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. Hoewel niet besmettelijk voor mensen kan de ziekte wel worden overgebracht op de dieren via besmet varkensvlees. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept daarom op om etensresten, met daarin bijvoorbeeld ham of worst, in gesloten afvalbakken te deponeren en zo te voorkomen dat wilde zwijnen het afval opeten.



De eerste informatieborden zijn vandaag op de parkeerplaatsen Oeienbosch en de Beerze aan de A67 geplaatst. Vandaag en morgen worden in totaal 150 borden geplaatst op parkeerplaatsen in leefgebieden van wilde zwijnen en in grensgebieden met België en Duitsland, laat de NVWA weten. De NVWA maakte eerder al een flyer, met daarin tips voor toeristen, vrachtwagenchauffeurs, reizigers, jagers en varkenshouders. Vrachtwagens uit besmette gebieden worden gereinigd.

Besmetting in België