ING waarschuwt voor Engelssprekende oplichters

Tijdens het gesprek krijgen mensen een bandje te horen in het Engels. Daarbij wordt gevraagd een cijfer in te toetsen, waarna je een Engelssprekend persoon aan de lijn krijgt die zegt te werken bij de ‘National Police’ of het ‘Supreme Court of the Netherlands’. De oplichter neemt wat gegevens door en zegt dingen over bijvoorbeeld misbruik van het BSN-nummer, een arrestatiebevel of verdenking van criminele activiteiten.