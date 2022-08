‘Inhumaan’ Ter Apel ook internationaal nieuws na dood baby: ‘Ik ben verrast over de slechte situatie’

,,We hebben het dieptepunt in ons land bereikt”, quote The Guardian de Groningse burgemeester Koen Schuiling. Ook Artsen zonder Grenzen, dat sinds gisterochtend asielzoekers behandelt, komt aan het woord. Directeur Judith Sargentini noemt de situatie ‘inhumaan', in een artikel dat gisteravond prominent op de homepage van de Britse krant stond.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN) slaat aan op de oproep van de Europese Commissie om een grondig onderzoek naar de dood van de baby. ‘Eerst een dode baby, nu krijgt asielzoeker hartaanval bij aanmeldcentrum in Ter Apel’, kopt de krant boven een ander artikel. Op de bijgevoegde foto - gemaakt door het internationale fotobureau Getty Images - voeren ambulancemedewerkers een man af.

Volledig scherm De Belgische krant HLN schrijft over de situatie in Ter Apel. © HLN

Op de Franse omroep Ouest-France komt de vergelijking met de tentenkampen in Moria op het Griekse eiland Lesbos terug. Ook is hier aandacht voor het protest van onder meer inwoners van Ter Apel, die de overlast rondom het aanmeldcentrum beu zijn. Op de site wordt gekeken naar de onderliggende problemen: ‘Experts zeggen dat de huidige asielzoekerscrisis niet te wijten is aan het feit dat meer mensen de grens naar Nederland oversteken, maar eerder aan een woningtekort in Nederland en het feit dat de Nederlandse overheid de opvangcapaciteit voor asielzoekers heeft verminderd.’

In Spanje legt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis op Euronews uit hoe vies het is in Ter Apel. ‘Er ligt veel rotzooi op de vloer. De toiletcabines zijn slecht. Het is een verschrikkelijke situatie, niet goed voor mensen en zeker niet veilig.’

Quote Ik ben verrast door de slechte situatie hier, omdat ik er vooraf niet over had gehoord Syriër Mohammad Ali tegen AP

Internationale persbureaus

AP, een groot internationaal persbureau, liet gisteravond Mohammad Ali aan het woord. Een 34-jarige Syriër die Europa heeft doorkruist om Nederland te bereiken en nu al een maand in Ter Apel is. Hij zegt tegen de internationale journalisten dat hij geschokt is over de situatie. ,,Ik ben verrast door de slechte situatie hier, omdat ik er vooraf niet over had gehoord.”

Volledig scherm Reuters schreef vorige week al over de asielcrisis in Ter Apel. © Reuters

Het Amerikaanse persbureau Reuters besteedde een week geleden al aandacht aan de situatie. Het sprak toen met de tiener Munasar Muhidin, die twee jaar geleden uit Somalië vluchtte. Een groot deel van zijn familie is vermoord door moslimmilities en op de vlucht naar Europa overleed zijn broer. ‘Maar toen hij in Ter Apel kwam, stonden honderden anderen voor hem in de rij en werd hij gedwongen langs de kant van de weg te slapen’, klinkt het. ‘Daar braken gevechten uit en werd zijn bed nat van een flinke bui.’

Via het persbureau, waarop internationaal veel media zijn geabonneerd, laat Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk weten ‘dat we in dit land geen vluchtelingencrisis hebben. Maar een politieke crisis die erin resulteert dat mensen buiten moeten slapen.’