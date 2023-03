Inloggen op DigiD verloopt beter na verhoging capaciteit

Steeds meer mensen kunnen donderdagmiddag inloggen op DigiD, het portaal naar verschillende (overheids)websites. De afgelopen dagen was het autorisatiesysteem regelmatig overbelast en was inloggen op DigiD soms niet mogelijk. Beheerder Logius verhoogde donderdag stapsgewijs de capaciteit en dat sorteert inmiddels effect.

Volgens een woordvoerster van Logius is er ‘significant opgeschaald’. ,,Veel meer mensen kunnen nu inloggen dan eerder vanmiddag”, zegt ze.

De inlogproblemen met DigiD troffen woensdag en donderdag niet alleen burgers die belastingaangifte wilden doen, maar ook veel mensen die bij zorgverzekeraars, DUO, de Kamer van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank wilden inloggen. Op sociale media regende het klachten. De organisatie achter DigiD beloofde snel verhoging van de capaciteit, iets wat eerder nog niet mogelijk leek.

Schuldhulp

DigiD raakte woensdagochtend overbelast nadat de Belastingdienst de aangifte voor 2022 opende. Sindsdien proberen Nederlanders massaal aangifte te doen. Probleem is dat DigiD voor veel meer (semi)publieke diensten nodig is: ook studenten, mensen met een persoonsgebonden zorgbudget, ondernemers en verzekerden waren de dupe door de problemen, net als mensen die informatie over hun pensioen wilden of schuldhulp ontvangen.

De storing resulteerde in een klachtenstroom op sociale media als Twitter en op website Allestoringen.nl, waar duizenden meldingen binnenkwamen. ,,Het halve land ligt lam door de digitale belastingaangifte’’, klaagde iemand. ,,Van geen medicijnen kunnen bestellen tot je zorgverleners niet kunnen betalen, tot de schuldhulpverlening die vastloopt, je ziet van alles voorbijkomen.”

Hinder

Veel instanties baalden van de situatie, bleek uit een rondgang. ,,Het klopt dat gebruikers hinder ondervinden van de problemen met DigiD”, aldus een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank, die onder meer gaat over de persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s). ,,Mensen regelen vaak tussen de eerste en tiende dag van de maand hun declaraties en dat kan nu tijdelijk lastiger zijn. We willen erop wijzen dat ook declareren via de post een optie is, mocht dit heel lang duren.”

Een zegsman van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meldde dat studenten ‘enige last’ ondervonden van de situatie, maar volgens hem is het niet zo dat er helemaal niet kon worden ingelogd. Ook grote zorgverzekeraar CZ bevestigde dat verzekerden ‘nauwelijks of niet’ konden inloggen op DigiD.

Alle registertaken van de Kamer van Koophandel gaan ook via DigiD. Denk aan inschrijvingen en wijzigingen in het handelsregister. Daar wordt per dag een paar duizend keer gebruik van gemaakt. Gisteren lag dat aantal beduidend (40 procent) lager. ,,Het is duidelijk dat er wat aan de hand is, de vraag is of dat in zijn geheel kan worden toegeschreven aan de storing bij DigiD”, zei een woordvoerder.

Volledig scherm De website van DigiD. © ANP

Geoptimaliseerd

De woordvoerster van Logius, dat DigiD voor de overheid verzorgt, heeft er vertrouwen in dat de capaciteit verder in stapjes kan worden opgehoogd. Ze hoopt dat gebruikers na donderdag geen last meer ondervinden.

Logius wijt de problemen van de afgelopen dagen aan het feit dat er drie keer zoveel wordt ingelogd als vorig jaar. Gemiddeld is er woensdag 400.000 keer per uur ingelogd, waarvan 360.000 keer via de Belastingdienst (90 procent van het totaal). Een jaar eerder lag het gemiddelde per uur op 280.000 keer, waarvan 113.000 keer via de Belastingdienst (40 procent van het totaal).

Onbereikbaar

Online kreeg Logius ondertussen bakken met kritiek. Met name het feit dat de DigiD-aanbieder ‘het succes van de digitale aangifte’ op Twitter als reden noemde, schoot velen in het verkeerde keelgat. ,,Ik snap niet waarom het woord succes überhaupt wordt gebruikt als alle overheidsdiensten al praktisch 36 uur onbereikbaar zijn”, klonk het.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt de storing: ,,We maken ieder jaar vooraf een prognose over het aantal logins dat we kunnen verwachten als Nederlanders per 1 maart aangifte kunnen doen", legde woordvoerster Jasmijn Dielesen uit. ,,Dit jaar is het aantal logins echter veel hoger dan we hebben ingeschat. De reden daarvan is voorlopig onduidelijk.” Het blijft hier niet bij voor het ministerie. ,,We gaan dit achteraf zeker evalueren”

De Belastingdienst zei donderdag in het duister te tasten over de problemen rond DigiD. De fiscus zag aanvankelijk geen grote verschillen in het aantal logins of binnengekomen aangiftes ten opzichte van vorig jaar. De Belastingdienst wist ook niet waarom Logius sprak van veel grotere drukte bij DigiD. ,,Wij hebben hen gevraagd hoe dat kan.”

