Innemen vuurwapen loopt mis: politie schiet op Groninger

De man was legaal in het bezit van een vuurwapen en agenten hadden de opdracht gekregen om dat in te nemen. Eenmaal in de woning, aan de straat Tussen beide Markten, ontstond er rond 10.00 uur vanochtend een situatie waarbij de agenten ,,zich genoodzaakt voelden om te schieten", verklaart de politie.



Het wapen moest worden ingenomen omdat de man recent betrokken was geweest bij een ruzie. Of dat een ernstig incident was waarbij geweld aan te pas kwam, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. ,,Er kan al heel snel besloten worden om een wapen in te nemen. Iemand die legaal een wapen bezit, moet van onbesproken gedrag zijn. Daar nemen we geen risico’s mee."



De Rijksrecherche gaat, zoals gebruikelijk als de politie heeft geschoten, onderzoeken wat er is gebeurd. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek.