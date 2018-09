Inspectie door het stof in zaak huisarts Tuitjenhorn

Dat laat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag aan de Tweede Kamer weten. Over de hoogte van de tegemoetkoming willen de Inspectie, het ministerie en Anneke Tromp niets zeggen. ,,Het gaat me niet om het geld, maar om de erkenning van het leed dat mijn man is aangedaan", zegt Anneke Tromp, de weduwe van huisarts Nico Tromp. De huisarts werd in oktober 2013 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (die nu Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heet) op non-actief gezet. Dat gebeurde omdat hij twee maanden eerder een terminaal zieke patiënt een ongebruikelijk hoge dosis morfine had gegeven. De patiënt overleed kort daarna. Huisarts Tromp was zo geraakt door de schorsing dat hij vijf dagen later zelfmoord pleegde.

Onterecht geschorst

In 2016 oordeelde de Raad van State dat Tromp onterecht geschorst was door de Inspectie. De huisarts had zichzelf al ziek gemeld en was niet meer aan het werk, daarom was er geen 'direct gevaar'. Het ministerie kondigde toen al aan dat het voor de hand zou liggen dat de Inspectie in gesprek zou gaan met Anneke Tromp, de weduwe van Nico.



,,Dat gesprek heeft plaatsgevonden", schrijft De Jonge nu. ,,De inspectie heeft daarin haar excuses aangeboden voor het onrechtmatige bevel. De zeer trieste afloop is nooit de uitkomst geweest die de inspectie had voorzien." Na het gesprek is er 'overleg geweest over een financiële tegemoetkoming'. ,,Recent is overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming in verband met de juridische procedures die zijn gevoerd sinds oktober 2013."



,,Ik kan niets over de schikking zelf zeggen", aldus Tromp. ,,Maar ik denk niet dat de Inspectie er blij mee is dat dit nu naar buiten komt."