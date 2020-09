Inspectie: GGD’s en labs niet klaar voor tweede golf coronavirus

Aziatische hoornaar nu ook gespot in Zuid­oost-Bra­bant: ‘Als je er een ziet, volg hem dan’

14 september De Aziatische hoornaar is voor het eerst gespot in Zuidoost-Brabant. Imker Gijs Boelens zag de ‘grote wesp’ vanmorgen vliegen tussen zijn bijen en sloeg hem dood. Een goede zet, vindt boswachter Mari de Bijl, naar wie Boelens het exotische insect bracht. ,,Dit is een ongewenste soort die absoluut verwijderd moet worden.” Al is het nog beter om de hoornaar eerst te achtervolgen tot het nest.