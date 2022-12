Instelling laat meisje (16) gaan omdat ze steeds wegloopt, dan komen ze haar tegen op kinky.nl

BD Bedreigd, uitgeschol­den, weggeduwd, terwijl we gewoon ons werk doen

Mochten onze voetballers bij een volgend WK alsnog een band om hun arm dragen, dan weet ik nog wel een tekst: ‘Blijf van journalisten af’. Het goeie van dat statement zou zijn dat we ons domineesvingertje niet naar Qatar of andere landen wijzen, maar er zélf mee aan de slag kunnen. Want daar is wel reden toe.

4 december