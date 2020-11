Interesse in carbidschieten groeit: kop erbij houden, niet ervoor

Weer verwijdert Facebook foto van donkere Leonardo, ditmaal als roetveeg­piet

15 november Facebook heeft opnieuw een foto van Leonardo van Lenthe uit Ommen met een pietenpak aan verwijderd. In september is een foto van de 29-jarige donkere man als Piet, maar dan zonder schmink, door Facebook offline gehaald. Deze week is een foto van hem met roetvegen op zijn gezicht verwijderd. ,,Ik voel mij weer gekwetst.”