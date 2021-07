‘Internationaal arrestatiebevel moet heel precies zijn, kan niet voor een hele groep’

Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd vorige week woensdag ’s nachts zwaar mishandeld tijdens het stappen op een boulevard van Playa de Palma in Mallorca. Hij overleed enkele dagen later. Op videobeelden is te zien hoe hij door een groep andere jonge mannen wordt aangevallen. Die groep zou bestaan uit mannen van tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum. Zij vlogen na het incident snel terug naar Nederland en ontkwamen zo aan arrestatie in Spanje. De verdachten lopen in Nederland nog vrij rond, Spanje heeft nog niet om hun arrestatie en uitlevering gevraagd. De exacte aanleiding voor het incident is nog niet duidelijk.