Introductie studenten in coronatijd: ‘Eerst borrelen en rondleidingen doen, dan zie ik wel hoe het loopt’

Introduc­tie­week moet braver door corona: 'Nieuwe studenten krijgen niet landing die ik had'

10 augustus De introductieweek voor nieuwe studenten, die in bijna alle studentensteden volgende week plaatsvindt, gaat door ondanks strenge coronamaatregelen. In veel steden wordt alsnog een volwaardig fysiek kennismakingsprogramma uit de grond gestampt, soms aangevuld met online activiteiten. ,,We kunnen nog een heel gave week neerzetten.’’