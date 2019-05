Inval bij Gelderse afvalverwerker wegens fraude met vervuilde grond

De ingenomen grond was afkomstig van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën. Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid grond die is aangenomen, maar Justitie schat dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in het najaar van 2018, naar aanleiding van rapporten van de omgevingsdienst.



,,Er is door het vermoedelijke gesjoemel grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk”, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De verdenkingen handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van wet bodembescherming en van de wet milieubeheer.