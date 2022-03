Invasie herinnert ouderen aan Tweede Wereldoorlog: 'Dit wil je toch niet nog eens?’

Million Dollar Island Gilles vertrok (met 99 anderen) naar onbewoond eiland: ‘Thuis eerst afgekickt van lippenbal­sem’

SBS6 zendt vanaf zondag Million Dollar Island uit. In dit tv-programma worden honderd onbekende Nederlanders op een onbewoond eiland neergezet met als doel: overleven en geld verdienen. Onder hen Gilles (22) en Cesar (45) uit Alphen. ‘Ik had nog nooit in mijn leven gekampeerd.”

6 maart