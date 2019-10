‘Iran laat Taghi met rust’

Ouderen verblijven soms weken onterecht in ziekenhuis­bed

7:29 Kwetsbare ouderen van wie het ziektebeeld niet helder is, liggen soms weken onterecht in een ziekenhuisbed. Er zijn te weinig plekken waar zij tijdelijk kunnen herstellen van hun cognitieve problemen, denk hierbij aan problemen met het geheugen, taal of gedrag. Dat zeggen artsen, zorgbestuurders en zorgverzekeraars tegen de Volkskrant.