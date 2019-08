Is deze foto te naakt? Facebook vindt van wel en haalt Nederlands Fotomuseum offline

Het Rotterdamse museum plaatste de foto ter promotie van de nieuwe tentoonstelling Lust for Life . Vermoedelijk vindt Facebook de foto in strijd met het beleid omdat die als te bloot of te aanstootgevend is beoordeeld.

Zijn het de tepels, haar naakte dijbeen, of de enkele hand voor de vagina? ,,Het is ons een raadsel waarom Facebook deze foto als aanstootgevend beschouwt’ zegt Donker. ,,Je kunt Facebook niet zomaar even bellen om te vragen hoe het zit.” Facebook heeft een streng beleid op het tonen van naakt of aanstootgevende beelden. Het bedrijf maakt volgens haar vaak een uitzondering voor foto’s van schilderijen, beelden of andere kunst waarop naakte figuren zijn te zien. Het museum zegt zonder enige twijfel te durven stellen dat de fotografie van Ed van der Elsken onder de uitzondering valt. ,,Dit moet om een vergissing gaan. We rekenen erop dat Facebook dat erkent", zegt Donker.

In een schriftelijke reactie laat Facebook weten dat het platform inderdaad 'de weergave van naaktbeelden en seksuele handelingen’ beperkt. ,,Sommige mensen in onze community kunnen gevoelig zijn voor dit soort inhoud.” Voor foto’s van schilderijen, beelden of andere kunst die naakte figuren afbeelden, is echter een uitzondering gemaakt. Waarom het fotomuseum in Rotterdam dan toch offline is gehaald, blijft onduidelijk. Het is nog onbekend óf en wanneer de pagina weer online komt.