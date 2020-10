Is hoogbegaafdheid een handicap op school? Jurist spant zaak aan

Als Belle in groep 3 zit, gaat het niet goed. ,,Ik had het idee dat er meer in haar moest zitten. Maar ja, ik was zwanger en vond het even goed”, vertelt haar moeder Renske. In groep 4 gaat het écht niet meer. Belle gedraagt zich onhandelbaar thuis. Haar ouders besluiten een kindertherapeut in te schakelen. Na een paar sessies komt het hoge woord eruit: Renske is hoogbegaafd. ,,De juf verzuchtte gelijk: ja, ze zijn tegenwoordig allemaal hoogbegaafd. Dus dat was al geen fijn begin.”