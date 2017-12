Is private lease echt zo gunstig als het lijkt?

Karen Visser (45) uit Reeuwijk rijdt sinds juli in een private-leaseauto, een Smart ForFour. ,,Ik had een nieuwe auto nodig maar wilde niet mijn spaarrekening plunderen. Ook had ik geen zin meer in onverwachte garagekosten'', vertelt Visser.



Dus maakte Visser een rekensommetje. Dat leerde dat leasen maandelijks niet veel duurder was dan het rijden van een nieuwe, zelf gekochte auto. Het gemak van private lease gaf de doorslag. ,,Als de auto problemen heeft, wordt het opgelost door de leasemaatschappij.'' Zoals laatst, toen ze een lekke band had. ,,Mijn Smart werd voor de deur opgehaald en ik mocht met de takelwagen meerijden naar het depot voor een vervangende auto.''



Private lease is de laatste jaren sterk in opkomst. Steeds meer consumenten leasen een auto in plaats van er een te kopen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) rijden al bijna 100.000 lease-auto's op de Nederlandse wegen. In 2013 waren dat er 8.500.

1. Wat krijgt je precies als je least?

Met private lease rijd je voor een vast bedrag per maand in een gloednieuwe auto zonder zorgen over onverwacht hoge reparatierekeningen. Leasers betalen alleen voor brandstof, eventuele verkeersboetes en kilometers buiten de bundel. Andere autokosten, zoals die voor pechhulp, onderhoud, reparatie, wegenbelasting, vervangend vervoer en allriskverzekering (maximaal 500 euro eigen risico) zijn bij de leaseprijs inbegrepen. Na afloop van de leaseperiode moet de auto weer worden ingeleverd.

2. Wat kost een lease-auto per maand?

De kosten hangen af van het type auto en abonnement. Een stadsautootje als de Toyota Aygo rijd je al vanaf 189 euro per maand met een bundel van 10.000 kilometer. De Lexus NX-SUV met een bundel van 30.000 kilometer kost je 924 euro per maand. Online zijn de maandelijkse kosten van leaseauto's te berekenen en te vergelijken op autoweek.nl.



Contracten worden afgesloten voor minimaal 12 tot maximaal 60 maanden. Daarbij geldt: hoe korter de looptijd, hoe hoger het maandbedrag. Ook de afgesproken kilometerbundel is van invloed op de prijs: hoe meer je rijdt, des te meer je betaalt. De leasemaatschappij kijkt elke 12 maanden hoeveel kilometers de auto heeft gereden.

3. Loop je geen kans op extra kosten?

Daar zit wel een addertje onder het gras, zegt directeur Clem Dickmann van Aumacon, het onafhankelijke kennisbureau van de autobranche. ,,Wie meer kilometers rijdt dan afgesproken, krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd. Net als de belminuten die buiten de bundel vallen bij een mobiele telefoon.'' Meestal zijn de meerkilometers duurder dan de kilometers in de bundel. Dit bedrag varieert van 6 tot 13 cent per kilometer.



Daarnaast wordt bij een overschrijding de bundel aangepast aan het werkelijk aantal gereden kilometers, waardoor de maandelijkse leaseprijs stijgt. En dat is enigszins krom, meent Dickmann. ,,Want blijkt het in de praktijk dat je veel minder kilometers rijdt, dan wordt dat niet altijd met je verrekend. Wie minder kilometers maakt dan in het leasecontract overeengekomen gooit in feite dus geld weg.''

4. Kun je ook tussentijds je contract opzeggen? En heeft het invloed op je hypotheek?

Bevalt de auto niet of moet je er noodgedwongen eerder afscheid van nemen, dan is het voortijdig beëindigen van het leasecontract een dure grap. Heb je bijvoorbeeld een leasecontract afgesloten voor 240 euro per maand met een looptijd van 4 jaar en besluit je na 8 maanden de auto in te leveren, dan kost dat al snel 3.800 euro, zo blijkt uit de leasevoorwaarden van de ANWB. Dat geldt ook bij overlijden, werkloosheid of emigratie. Slechts een beperkt aantal leasebedrijven biedt onder strikte voorwaarden kosteloze beëindiging in geval van werkloosheid of overlijden.



Wil je binnen afzienbare tijd geld voor een huis lenen of je hypotheek oversluiten, dan moet je ook opletten. Dickmann: ,,Wie een private leasecontract afsluit, wordt aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). En dat heeft invloed op wat je maximaal kunt lenen.''



Een rekenvoorbeeld. Je hebt een private leasecontract voor een auto afgesloten voor 300 euro per maand met een looptijd van 3 jaar. Daarmee komen de totale kosten van het leasecontract op 10.800 euro (36 x 300). Daarvan registreert het BKR 65 procent achter je naam, ofwel 7.020 euro (65 procent van 10.800). Met een inkomen van 35.000 euro per jaar, gaat de maximale hypotheek dan van 158.000 naar 119.000 euro. Een verschil van maar liefst 39.000 euro.

5. Wat gebeurt er met je schadevrije jaren?

Private lease is vaak niet voordelig als je veel schadevrije jaren hebt opgebouwd bij de autoverzekering. Na 3 jaar zonder eigen auto gaan je schadevrije jaren meestal verloren. Maar je raakt de opgebouwde jaren niet kwijt als de leasemaatschappij is aangesloten bij de centrale database van verzekeraars Roy Data. Onder meer Leaseplan en Justlease registreren de extra jaren, zodat klanten die niet kwijt zijn als hun private leasecontract afloopt.

6. Hoe lease ik tegen gunstige voorwaarden?

Je zou je kunnen aansluiten bij een autolease-collectief, zoals dat van de Consumentenbond. Daarmee beding je niet alleen korting, maar ben je ook verzekerd van gunstige voorwaarden. Zo heeft de Consumentenbond geregeld dat leasers of hun nabestaanden laagdrempelig of zelfs kosteloos het contract kunnen opzeggen in geval van overlijden, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden ook 'minderkilometers' verrekend (vanaf 15.000 kilometer op jaarbasis) en zijn oudere automobilisten (75+) welkom.

7. Kan ik misschien toch beter een nieuwe auto kopen?

De Consumentenbond deed eind vorig jaar onderzoek naar de tarieven en voorwaarden van leasemaatschappijen. Daaruit bleek dat het kopen van een nieuwe auto nog altijd goedkoper is dan leasen, tenzij je dat met geleend geld doet. In dat geval geeft een leaseauto een betere deal. Het goedkoopst is nog altijd een tweedehandsje kopen en dat oprijden.

Ook Dickmann constateert dat het kopen van een auto met eigen geld nog altijd voordeliger is dan leasen, al komt de prijs van private lease inmiddels aardig in de buurt. "Private lease raakt ingeburgerd. Het is vooral een optie voor mensen die zekerheid zonder onverwachte kosten wensen of graag om de zoveel jaar een nieuwe auto voor de deur zien staan.''

Vragen?