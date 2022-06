Isala in Zwolle schorst twee cardiologen om fraudeonderzoek door justitie

Slager Bert slacht nog zelf vee in Nieuwleu­sen: ‘Voor het slachtpro­ces nemen we rustig de tijd’

Zijn voornaamste motivatie: letterlijk weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Bert de Graaf uit Nieuwleusen is een van de pakweg honderd zelf slachtende slagers in Nederland. Het ambacht is opgenomen in het Netwerk van Immaterieel Erfgoed. ,,Het is belangrijk dat de kennis behouden blijft.”

