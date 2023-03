Ivan (17) moet het Moldavische leger in door een onherstelbare fout van zijn vader

Politie treft auto én dode in water bij Dodewaard: ‘Forensi­sche opsporing doet nu onderzoek’

De politie heeft vrijdagochtend aan de Waalbanddijk ter hoogte van Dodewaard een overleden persoon in een auto aangetroffen. Agenten moesten de auto eerst uit het water takelen. Het is nog onbekend hoe de auto daar terecht is gekomen.