'Ivana is terug, maar niet op de manier waarop we hoopten'

Model Ivana Smit had kerst met haar familie in Nederland door willen brengen. Uitgerekend vandaag zal haar familie het levenloze lichaam van hun geliefde dochter en nichtje voor het eerst zien.

Ivana’s vader zou rust moeten houden, na het hartinfarct dat hem vorige week heeft getroffen. Afgelopen zaterdag kwam hij weer thuis, na een verblijf in het ziekenhuis. Maar rust zit er voor hem niet in. Niet alleen dreigt het vermoedelijke misdrijf dat zijn prachtige dochter het leven kostte in de doofpot gestopt te worden, uitgerekend vandaag zal hij Ivana’s lichaam te zien krijgen.

Het is de meest bittere pil denkbaar, voor de familie die de afgelopen weken zo veel te verstouwen kreeg. ,,Ivana is teruggekomen, maar niet op de manier waarop we gehoopt hadden,’’ zegt Fred Agenjo, Ivana’s oom. Hij doet het woord nu Ivana’s vader dat niet kan. ,,Dat we juist vandaag voor het eerst naar Ivana kunnen kijken zorgt dat het een hele vreemde, dubbele kerst is.’’

lees verder onder de foto

Volledig scherm Het gebouw waar Ivana Smit van het balkon zou zijn gevallen. © ANP

Quote Ivana was te belangrijk voor ons Oom Fred Agenjo Als Ivana op een natuurlijke manier was overleden, dan hadden ze nu kunnen rouwen. Maar zo ver is het niet. Want vanaf het moment dat Ivana’s geliefden hoorden hoe ze zou zijn overleden, op 7 december, wisten ze: dit klopt niet. Ze zou van een balkon op de 20ste verdieping gevallen zijn, in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, waar ze op bezoek was bij een Amerikaans echtpaar. Ze werd gevonden op een lager gelegen balkon, naakt, met in haar bloed sporen van alcohol en drugs, waaronder ketamine: een rapedrug. Op haar hals zaten blauwe plekken.

,,Vanaf het eerste moment stond vast dat dit geen val was, maar ook dat we het er als familie niet bij zouden laten zitten. Ivana was te belangrijk voor ons. Zelf kan ze het niet meer doen, maar wij willen zorgen dat duidelijk wordt wat er met haar is gebeurd, dat de verantwoordelijken daar verantwoording voor af moeten leggen.’’ Want dat het Amerikaanse echtpaar waarbij Ivana verbleef niets van de val gemerkt zou hebben, dat kan Ivana’s familie zich niet voorstellen.

Letsel

Hun vermoedens worden nu onderstreept door patholoog-anatoom Frank van de Goot, die vandaag naar buiten bracht dat het letsel van Ivana niet past bij een ongeluk, ook al gaat de politie in Maleisië daar van uit. ,,Voor ons is het een opluchting om bevestigd te krijgen wat we vanaf dag één al wisten.’’ Goed, de conclusies zijn nog voorlopig en het definitieve rapport volgt nog. Maar er is weer een stap genomen, om gerechtigheid voor Ivana af te dwingen. ,,We maken ons geen illusies, er zal nog een lange weg volgen, met tegenwerking van de Maleisische politie. Maar wetenschap is wetenschap.’’

Ondertussen rest de familie niets dan volhouden, totdat de waarheid is blootgelegd. ,,Normaal gesproken is er een sterfgeval, volgt na 3,4 dagen een begrafenis. Wij leven nu al twee weken lang, zonder dat we écht kunnen verwerken. Ik hoop dat we daar na zaterdag aan toe komen, als de uitvaart voorbij is en de naasten van Ivana haar vaarwel kunnen zeggen.’’ Toch, aan échte rust komen ze voorlopig niet toe, verwacht oom Fred. ,,We proberen die wel te bieden aan de vader van Ivana. Maar zie dat maar eens te doen op een dag zoals vandaag, als hij zijn dochter zal zien. Dat gaat niet. We gunnen onszelf ook geen rust.’’ Niet zo lang er geen gerechtigheid voor Ivana is.